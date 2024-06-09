وزير خارجية تركيا في روسيا الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيتوجه الاثنين والثلاثاء الى روسيا حيث من المقرر أن يجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ويحضر اجتماع البريكس.



وفقا لبيان الخارجية التركية، ستتم خلال الزيارة مناقشة آخر المستجدات في أوكرانيا وغزة وسوريا وليبيا وجنوب القوقاز.



وكانت أنقرة التي تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع كل من كييف وموسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا، عرضت في مناسبات عدة وساطتها للخروج من الأزمة عن طريق التفاوض.



وخلال زيارة وزير الخارجية التركي لموسكو، سيتم إيلاء اهتمام خاص "للتعاون الاقتصادي" بين موسكو وأنقرة. وأكد البيان الصادر عن الوزارة التركية أن "الرغبة المشتركة للطرفين في زيادة الاستثمارات المتبادلة مستمرة".



وفي موسكو، من المقرر أن يحضر فيدان الذي زار الصين هذا الأسبوع، اجتماع وزراء خارجية دول البريكس المقرر عقده في نيجني نوفغورود (شرق موسكو) في 11 حزيران. ودعيت عشرون دولة للمشاركة في هذا الاجتماع بينها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وتركيا.



وسيتوجه وزير الخارجية التركي إلى روسيا آتيا من الدوحة حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الأحد على هامش "حوار استراتيجي رفيع المستوى للتعاون بين تركيا والخليج" حسبما ذكرت الوزارة على منصة اكس.

