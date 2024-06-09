ناريندرا مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الهند لولاية ثالثة

أدى ناريندرا مودي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الهند لولاية ثالثة الأحد، بعد انتخابات لم يحقق فيها النتائج المتوقعة، ما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.



وتعهد مودي الذي كان محاطا بمسؤولين من حزبه القومي الهندوسي وزعماء الأحزاب الشريكة في الائتلاف، بحماية الدستور الهندي.