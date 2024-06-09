إغلاق مستشفى في مدينة الفاشر بالسودان بعد هجوم

كشفت منظمة أطباء بلا حدود لرويترز اليوم، أن المستشفى الرئيسي في مدينة الفاشر السودانية الذي تدعمه تعرض للهجوم وخرج عن الخدمة.