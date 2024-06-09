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بايدن يزور مقبرة أميركية في فرنسا لم يزرها ترامب في 2018
أخبار دولية
2024-06-09 | 11:29
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بايدن يزور مقبرة أميركية في فرنسا لم يزرها ترامب في 2018
زار الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل اليوم، مقبرة أميركية في فرنسا لم يزرها الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 مما أثار انتقادات واسعة النطاق.
وزار بايدن وزوجته مقبرة إين مارن الأميركية في بيلو الواقعة على بعد نحو 85 كيلومترا شرقي باريس لتكريم جنود أميركيين قتلوا في الحرب العالمية الأولى.
وقال بايدن للصحفيين: "فكرة أننا قادرون على تجنب الانخراط في معارك كبرى في أوروبا ليست واقعية... لهذا السبب فإن التحالفات التي نعقدها مهمة جدا".
ويتنافس الديمقراطي بايدن مع الجمهوري ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة المقررة في تشرين الثاني.
وفي 2018، قال البيت الأبيض في عهد ترامب إن الرئيس آنذاك، الذي كان أيضا في رحلة إلى فرنسا، لم يتمكن من زيارة المقبرة بسبب سوء الأحوال الجوية وأرسل كبير موظفيه جون كيلي بدلا منه ليحضر وسط زخات خفيفة من الأمطار.
وقال بايدن: "لقد ظهرت أميركا. ظهرت أميركا لإيقاف الألمان، وظهرت أميركا للتأكد من أنهم لن ينتصروا، وأميركا تظهر عندما تكون هناك حاجة إلينا".
وأضاف أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.
ويختتم بايدن اليوم زيارة استمرت خمسة أيام شهد خلالها إحياء الذكرى الثمانين ليوم الإنزال مع قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية في نورماندي، كما قام بزيارة دولة رسمية إلى باريس.
أخبار دولية
بايدن
مقبرة أميركية
فرنسا
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