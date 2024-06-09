هيئة بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة جنوب غربي عدن باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 89 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن الساحلية اليمنية، مشيرا الى أن السلطات تحقق في الأمر.