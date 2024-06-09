تسعة قتلى في كمين نصبه مسلحون على حافلة حجاج هندوس في كشمير الهندية

قتل تسعة أشخاص على الأقل عندما كمن مسلحون لحافلة تنقل حجاجا من الهندوس في كشمير الهندية ما أدى إلى سقوطها في واد، على ما أفادت الشرطة الأحد.



وقال المسؤول في الشرطة موهيتا شارما لوكالة فرانس برس: "تفيد التقارير الأولية بأن مسلحين كمنوا للحافلة وأطلقوا النار عليها". وأضاف: "فقد السائق السيطرة عليها فوقعت في الوادي العميق. قتل تسعة أشخاص وأصيب 23 آخرون".