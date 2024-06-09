الآلاف يتظاهرون في أرمينيا ضد رئيس الوزراء

نزل آلاف الأرمينيين إلى شوارع العاصمة يريفان الأحد في احتجاجات جديدة على تنازلات رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى أذربيجان المجاورة.



وبدأت الاحتجاجات في نيسان عندما وافقت حكومة أرمينيا الواقعة في القوقاز على إعادة مناطق كانت تسيطر عليها منذ التسعينات إلى أذربيجان.



وبقي باشينيان على موقفه رغم معارضة كبير أساقفة البلاد باغرات غالستانيان.



والأحد، تجمع آلاف عدة من المحتجين المناهضين للحكومة في الساحة المركزية في يريفان أمام مقر الحكومة على ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان.



وقبل التجمع، أعلن غالستانيان أن الحركة وصلت إلى "مرحلة حاسمة"، متعهدا بـ"إزالة باشينينان من السلطة".



وقال أحد المحتجين الطالب شوشان ساركسيان البالغ 20 عاما: "علينا التحرك علينا زيادة الضغوط على باشينيان". وأضاف: "يجب أن يدرك جميع الأرمن هذا الأمر وأن ينزلوا إلى الشوارع".



ودعا غالستانيان، إلى إقالة باشينيان وتنحى موقتا عن منصبه الديني ليترشح لرئاسة الوزراء.



لكن لا يحق له الترشح بموجب القانون الأرميني لأنه يحمل جنسية كندا أيضا ولا تملك أحزاب المعارضة ما يكفي من مقاعد في البرلمان لمباشرة إجراءات الإقالة.



وقبل أسبوعين، أعادت أرمينيا رسميا إلى أذربيجان أربع بلدات حدودية كانت تسيطر عليها منذ عقود في خطوة اعتبرها باشينيان ضرورية لتحقيق السلام مع باكو.