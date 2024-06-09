غانتس يعلن استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية

أعلن الوزير بيني غانتس استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية بعد أن هدد الشهر الماضي بالانسحاب لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.



وقال غانتس في خطاب متلفز إن رئيس الوزراء بنيامين "نتانياهو يمنعنا من المضي نحو نصر حقيقي. ولهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بإخلاص تام".



واعتبر أن نتانياهو بصدد الفشل في الحرب ضد حماس في غزة.



كما دعا بيني غانتس إلى إجراء انتخابات مبكرة، قائلا: "يجب أن تجرى انتخابات تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات".



وقال: "أدعو نتانياهو: حدد موعدا متفقا عليه للانتخابات".



وكان غانتس قد قال الشهر الماضي إنه سيستقيل من حكومة الحرب إذا لم يوافق رئيس الوزراء على خطة لفترة ما بعد الحرب في غزة بحلول الثامن من حزيران.



لكن من غير المتوقع أن تؤدي استقالة غانتس إلى إسقاط الحكومة المشكّلة من ائتلاف يضم أحزابا دينية وقومية متطرفة.



وقدم حزبه "الاتحاد الوطني" الوسطي مشروع قانون الأسبوع الماضي لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.