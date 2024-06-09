الجيش الإسرائيليّ يعلن استقالة أحد قياديه بسبب هجوم السابع من تشرين الأول

أعلن الجيش الإسرائيلي استقالة مسؤول عسكري كبير في صفوفه بسبب ما اعتبره الفشل في الحؤول دون وقوع هجوم حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من تشرين الول.

وقال الجيش في بيان إن قائد الفرقة 143 البريغادير جنرال آفي روزنفلد أبلغ المسؤولين عنه اليوم (الأحد) نيته ترك مهامه (في الجيش الإٍسرائيلي)".

وأوضح "سينهي الضابط مهامه في المستقبل القريب".

وكتب روزنفلد في رسالة الاستقالة التي نشرها الجيش "على الجميع تحمل مسؤوليته وأنا المسؤول في الفرقة 143".

وأضاف "في السابع من تشرين الأول، فشلت في مهمة العمر المتمثلة في حماية غلاف" غزة في إشارة إلى بلدات في جنوب إسرائيل عند الحدود مع غزة.