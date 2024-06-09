نتانياهو لغانتس: الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة

ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم، منافسه بيني غانتس "عدم الانسحاب من المعركة" بعدما أعلن الأخير استقالته من الحكومة.



وكتب نتانياهو في رسالة عبر منصة اكس: "بيني الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة، إنه وقت توحيد قوانا".