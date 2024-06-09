رئيس كينيا يرجّح أن تصل الدفعة الأولى من بعثة أمنية تقودها بلاده إلى هايتي "الأسبوع المقبل أو الذي يليه"

أعلن رئيس كينيا وليام روتو أنّ الدفعة الأولى من بعثة أمنية متعددة الجنسيات تقودها بلاده، ستصل إلى هايتي "على الأرجح الأسبوع المقبل أو الذي يليه".

ومن المقرر أن تساعد القوة التي تدعمها الأمم المتحدة وتشارك فيها الولايات المتحدة لوجستياً - بدون توفير أفراد - الشرطة الهايتية في مكافحة العصابات التي ترهب السكان وتسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة بور أو برنس.

وقال الرئيس الكيني خلال زيارة إلى ناكورو في وسط البلاد، سنرسل قوة من الشرطة "ربما بحلول الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لاستعادة السلام" في هايتي.

وتعاني هايتي منذ عشرات السنين من غياب مزمن للاستقرار السياسي والفقر والكوارث الطبيعية.

وتسيطر عصابات إجرامية على ثمانين بالمئة من العاصمة، حيث تنسب إليها انتهاكات من جرائم قتل واغتصاب وعمليات نهب وخطف للحصول على فدية.

وفي كينيا، أثارت العملية انتقادات شديدة وأدت إلى تقديم شكوى أمام القضاء.