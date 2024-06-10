الولايات المتحدة تستأنف إنزال المساعدات جوا في شمال غزة

أعلن الجيش الأميركي أن طائرة شحن أميركية أسقطت أكثر من 10 أطنان مترية من الحصص الغذائية في شمال غزة الأحد، بعد أن كانت هذه الشحنات معلقة بسبب العمليات الإسرائيلية في المنطقة.



وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان، إن عملية الإنزال الجوي وفرت "مساعدة إنسانية منقذة للحياة في شمال غزة".



وأضافت: "حتى الآن، أسقطت الولايات المتحدة جوا أكثر من 1050 طنا متريا من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المساعدة التي قدمها الممر اللوجستي المشترك عبر البحر".



وأوضحت سنتكوم أن "عمليات الإنزال الجوي هذه تعد جزءا من جهد متواصل، ويتواصل التخطيط لعمليات تسليم جوي لاحقة".



وقال البنتاغون في أواخر أيار إن عوامل تشمل العمليات الإسرائيلية والظروف الجوية تؤثر على عمليات إلقاء المساعدات جوا، في حين قال نائب قائد سنتكوم براد كوبر الجمعة إنه تم "تعليقها بسبب العمليات التي تحدث في شمال" القطاع لكن من المتوقع استئنافها قريبا.