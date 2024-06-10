القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون ألحقوا أضرارا بسفينتين تجاريتين في هجمات صاروخية في خليج عدن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أمس الأحد إن الحوثيين ألحقوا أضرارا بسفينتين تجاريتين في هجمات صاروخية في خليج عدن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في إطار الحملة المستمرة التي تشنها الجماعة ضد الملاحة الدولية عبر المحيطات.وقالت القيادة أن الحوثيين المدعومين من إيران قصفوا سفينة الحاويات تافيشي، التي ترفع علم ليبيريا ومملوكة لسويسرا، بصاروخ باليستي مضاد للسفن. وأشارت القيادة إلى أن أضرارا لحقت بالسفينة، لكن لم يصب أي من أفراد الطاقم.واضافت القيادة المركزية أيضا إن صاروخين أطلقهما الحوثيون أصابا السفينة نورديرني، وهي سفينة شحن مملوكة لألمانيا وترفع علم أنتيجوا وبربادوس. وأضافت أن تلك السفينة تعرضت لأضرار، لكن لم يصب أي من أفراد الطاقم وواصلت السفينة رحلتها.وقال الحوثيون في وقت سابق إنهم قصفوا السفينتين تافيشي ونورديرني، وزعموا أنهم أشعلوا النار في الأخيرة.