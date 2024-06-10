الليبراليون يهزمون حزب رئيس الوزراء السلوفاكي في الانتخابات الأوروبية

حقق الحزب الليبرالي المعارض في سلوفاكيا مفاجأة الأحد، بفوزه في الانتخابات الأوروبية ضد حزب "سمير-إس دي" الاشتراكي الديموقراطي بزعامة رئيس الوزراء روبرت فيكو ذي الميول المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأصيب فيكو بجروح خطيرة جراء تعرضه لهجوم في منتصف أيار، وهو معادٍ للمساعدات العسكرية لأوكرانيا. وكان فيكو المرشح الأوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن الهجوم الذي تعرض له عزز التأييد لحزبه.



وفي رسالة نشرها على صفحته في موقع فيسبوك، قدّم حزب "سمير-إس دي" مساء الأحد "التهاني للفائز في الانتخابات، حزب سلوفاكيا التقدمية".



وفي ثاني فوز على التوالي يحققه في الانتخابات الأوروبية، حصل حزب سلوفاكيا التقدمية على 27,81% من الأصوات، ما يمنحه ستة مقاعد في البرلمان الأوروبي، وفقا للنتائج التي نشرتها الصحافة السلوفاكية.