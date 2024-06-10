فوز حزب الحرية اليميني المتطرف بالانتخابات الأوروبية في النمسا

تصدر حزب الحرية "إف بي أو" اليميني المتطرف الانتخابات الأوروبية التي جرت الأحد في النمسا، محققا بذلك أول فوز له في انتخابات وطنية.



وحصل الحزب على 25,7% من الأصوات وفقا لنتائج شبه كاملة نشرتها وسائل الإعلام مساءً، يليه مباشرة حزب "أو في بي" المحافظ (24,7%)، ثم حزب "إس بي أو" الاشتراكي الديموقراطي (23,2%). وحصل حزب الخضر من جهته على 10,7%.



كان حزب الحرية النمسوي قد فاز بثلاثة مقاعد فقط في البرلمان الأوروبي في انتخابات عام 2019، وهو رقم يُتوقع أن يتضاعف في البرلمان الجديد.



وقال زعيم الحزب هربرت كيكل أمام مناصريه في فيينا "لقد كتب الناخبون صفحة من التاريخ"، متحدثا عن "رغبة في بدء حقبة سياسية جديدة في النمسا وأوروبا".

