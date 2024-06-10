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رئيس الوزراء البولندي يفوز بالانتخابات الأوروبية ويتحدث عن "بصيص أمل"
أخبار دولية
2024-06-10 | 00:55
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رئيس الوزراء البولندي يفوز بالانتخابات الأوروبية ويتحدث عن "بصيص أمل"
اعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الذي فاز حزبه الوسطي المؤيد لأوروبا في الانتخابات الأوروبية الأحد، أن بلاده تقدم "بصيص أمل" للقارة العجوز على النقيض من حالة "الحزن الرهيب" في باريس.
وأكدت التقديرات الأولية للنتائج صعودا واضحا لليمينيين القوميين والراديكاليين في الاتحاد الأوروبي، وانتكاسة مريرة لزعيمي القوتين الرئيسيتين في الاتحاد، المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن حل الجمعية الوطنية.
وقال توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، بعد إعلان نتائج استطلاعات الرأي في بولندا، إن "من هم في السلطة في ألمانيا ليس لديهم سبب للشعور بالرضا. ومن هم في السلطة في فرنسا لديهم سبب للشعور بحزن شديد".
وأضاف في المقابل أن "بولندا أظهرت انتصار الديموقراطية والصدق وأوروبا".
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