حزب فيكتور أوربان يتصدر الانتخابات الأوروبية في المجر لكنه يسجل تراجعا

حل حزب رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي وصف الانتخابات الأوروبية بـ"التاريخية"، في المركز الأول الأحد لكنه سجل تراجعا واضحا، بحسب النتائج الجزئية التي نشرت في المساء.



وحصل حزب فيدس على أكثر من 43% من الأصوات، بناء على فرز 60% من الأصوات، مقارنة بـ52,5% في الانتخابات السابقة عام 2019.



وقد يكون هذا أسوأ أداء له منذ عودة أوربان إلى السلطة في الدولة الواقعة في وسط أوروبا عام 2010.



ويدفع الزعيم البالغ 61 عاما ثمن الصعود السريع لحركة تيسا بقيادة بيتر ماجيار الذي يتوقع فوزه بنحو 31% من الأصوات.