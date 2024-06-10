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رئيس وزراء أستراليا يندد برسوم غرافيتي على مبنى القنصلية الأميركية في سيدني

أخبار دولية
2024-06-10 | 01:09
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رئيس وزراء أستراليا يندد برسوم غرافيتي على مبنى القنصلية الأميركية في سيدني
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رئيس وزراء أستراليا يندد برسوم غرافيتي على مبنى القنصلية الأميركية في سيدني

ندد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم، بالتخريب الذي تعرض له مبنى القنصلية الأميركية في سيدني بعد تشويه المبنى فيما قالت وسائل إعلام محلية إنه احتجاج مؤيد للفلسطينيين على ما يبدو.

وأفادت شرطة نيو ساوث ويلز بأن المبنى الواقع في الضواحي الشمالية لأكبر مدن أستراليا تعرض للهجوم والرش بالطلاء من قبل شخص يرتدي سترة داكنة ويخفي وجهه ويحمل مطرقة صغيرة في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.

وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون من كانبيرا عندما سئل عن الحادث: "أود فقط أن أقول إن الناس يجب أن يكون لديهم نقاش وخطاب سياسي محترم".

وأضاف أن "إجراءات مثل طلاء (جدار) القنصلية الأميركية لا تفعل شيئا لتدعيم قضية أولئك الذين ارتكبوا ما يعد بالطبع جريمة لتدمير الممتلكات".

وكشف الشرطة أن تسعة نوافذ في القنصلية تضررت كما كتب على باب المبنى كتابات.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز عبر الهاتف: "كاميرات المراقبة تظهر شخصا يرتدي سترة داكنة اللون ويخفي وجهه ويحمل ما يبدو أنها مطرقة ثقيلة صغيرة".

وأظهرت صور للقنصلية منشورة على الموقع الإلكتروني لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد مثلثات حمراء مقلوبة مرسومة على واجهة المبنى. وذكرت الصحيفة أن الرمز يستخدمه بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

وتم رش المبنى نفسه برسوم غرافيتي على الجدران في نيسان. وذكرت الصحيفة أن نشطاء مؤيدين للفلسطينيين رسموا غرافيتي على جدران القنصلية الأميركية في ملبورن في أيار.

وأستراليا، وهي حليف قوي لإسرائيل منذ فترة طويلة، أصبحت تنتقد بشكل متزايد سلوكها في غزة، حيث قُتل عامل إغاثة أسترالي في هجوم إسرائيلي في وقت سابق من هذا العام.

وفي الشهر الماضي، أقيمت مخيمات في جامعات سيدني وملبورن وكانبيرا ومدن أسترالية أخرى احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة، وقال محتجون إن الحكومة الأسترالية لم تفعل ما يكفي للدفع من أجل السلام.

أخبار دولية

أستراليا

أنتوني ألبانيزي

رسوم غرافيتي

القنصلية الأميركية

غزة

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