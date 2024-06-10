بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام خلال أسابيع

ذكرت صحيفة فيدوموستي اليوم نقلا عن مصدر دبلوماسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام في غضون أسابيع.



وأكد السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا للصحيفة أن هناك زيارة مقررة لبوتين إلى بيونغيانغ ويجري الآن "التحضير لها بنشاط".



وأفادت الصحيفة بأن بوتين من الممكن أن يزور فيتنام قريبا، وعلى الأرجح عقب زيارته لكوريا الشمالية مباشرة.