قيادي بحماس يحث الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب

سامي أبو زهري: حماس مستعدة للتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة تضمن إنهاء الحرب

حث سامي أبو زهري القيادي الكبير بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم، الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.



وقال: "نطالب الإدارة الأميركية بالضغط على الاحتلال لوقف الحرب على غزة، وحركة حماس مستعدة للتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة تضمن إنهاء الحرب".