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نقل أكثر من 4 آلاف شخص بسبب أعمال عنف في جنوب المكسيك

أخبار دولية
2024-06-10 | 05:11
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نقل أكثر من 4 آلاف شخص بسبب أعمال عنف في جنوب المكسيك
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نقل أكثر من 4 آلاف شخص بسبب أعمال عنف في جنوب المكسيك

قامت السلطات المكسيكية بنقل 4 آلاف شخص من بلدة في ولاية تشياباس بجنوب البلاد إلى مراكز إيواء، بعدما شهدت المنطقة لعدة أيام أعمال عنف مرتبطة بالجريمة المنظمة. 
     
وقال مكتب المدعي العام في تشياباس في بيان إنه "تم انقاذ 4187 شخصا" كانوا "يختبئون في منازلهم بعد أعمال عنف" في بلدة تولا. 
     
وتفقدت السلطات 17 عقارا محترقا، من بينها منازل وشركات، حيث تم العثور على جثتين إحداها عائدة لقاصر. 
     
وأكد مكتب المدعي العام الأحد إلقاء القبض على ستة أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية من دون ترخيص بالمنطقة في عملية شارك فيها عناصر من الجيش والحرس الوطني. 

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