الكرملين: سنتابع الإنتخابات الفرنسية المبكرة عن كثب

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أنه سيتابع عن كثب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي نظرًا لما وصفه بالموقف "العدائي الصريح" للقيادة الفرنسية تجاه روسيا.



ولفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن موسكو تتابع أيضًا نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي حققت فيها الأحزاب المنتمية إلى اليمين المتطرف والمتشككة في الاتحاد الأوروبي مكاسب كبيرة.