بلينكن يصل إلى القاهرة في بداية جولة في المنطقة للترويج لهدنة في غزة

وصل إلى القاهرة ظهر الاثنين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مطلع جولة في الشرق الأوسط تتمحور على مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أكد مراسل وكالة فرانس برس.



وتشكل القاهرة المحطة الأولى في جولة بلينكن الثامنة في المنطقة منذ بدء النزاع بين اسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول، على أن يتوجه في وقت لاحق الاثنين إلى إسرائيل بعد اجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الحلول التي تسمح بإعادة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة المغلق منذ شهر.