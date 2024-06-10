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o
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مسؤول أوكراني ينفي سيطرة روسيا على قرية حدودية شمال شرق البلاد
أخبار دولية
2024-06-10 | 06:14
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مسؤول أوكراني ينفي سيطرة روسيا على قرية حدودية شمال شرق البلاد
نفى مسؤول أوكراني محلي اليوم الاثنين ما ذكره رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن سيطرة قوات روسية بقيادة وحدة من القوات الخاصة الشيشانية على قرية حدودية في شمال شرق أوكرانيا.
وقال قديروف أمس الأحد إن كتيبة أحمد الشيشانية قادت القوات الروسية للسيطرة على ريزيفكا في منطقة سومي.
وأضاف قديروف أن "تقدمًا مخططًا له وواسع النطاق ألحق خسائر كبيرة بالجانب الأوكراني الذي اضطر إلى التقهقر".
لكن يوري زاركو المسؤول المحلي في سومي نفى خلال تعليق أدلى به لهيئة البث العامة الأوكرانية (ساسبيلن) اليوم الاثنين وجود قوات روسية في ريزيفكا.
وقال أندريه كوفالينكو رئيس مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للحكومة الأوكرانية على تيليغرام إن القوات الروسية حاولت اختبار دفاعات أوكرانيا على جبهة ريزيفكا. وأضاف أن القوات الأوكرانية تسيطر على الوضع لكن تهديد التحركات الروسية في المنطقة الحدودية لا يزال قائمًا.
ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي بيان حول هذه الأنباء.
أخبار دولية
أوكراني
سيطرة
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