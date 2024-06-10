روسيا البيضاء تشارك روسيا في تدريبات على الأسلحة النووية التكتيكية

أعلنت روسيا البيضاء أن جيشها يشارك في المرحلة الثانية من تدريبات روسية على نشر أسلحة نووية تكتيكية.



وأجريت الشهر الماضي المرحلة الأولى من التدريبات التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأوضحت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء أن التدريبات تهدف "لضمان أمننا" وليس المقصود منها تهديد أي دول أخرى.