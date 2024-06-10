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فون دير لاين تسعى لتحالفات مع الوسط بعد مكاسب لليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي

أخبار دولية
2024-06-10 | 08:05
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فون دير لاين تسعى لتحالفات مع الوسط بعد مكاسب لليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي
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فون دير لاين تسعى لتحالفات مع الوسط بعد مكاسب لليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي

بدأت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية محاولات لتشكيل ائتلاف اليوم الاثنين بعد مكاسب قوية حققها اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وقد يؤدي الميل صوب اليمين داخل البرلمان الأوروبي إلى أن يصبح تمرير تشريعات جديدة للاستجابة للتحديات الأمنية أو أثر تغير المناخ أو المنافسة في قطاع الصناعة من الصين والولايات المتحدة مهمة أصعب.

وخرجت فون دير لين، الألمانية رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بمكاسب هي أيضا من انتخابات جرت على مدى أربعة أيام في دول التكتل البالغ عددها 27 دولة، وانتهت أمس الأحد، إذ زاد حزبها وهو حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط مقاعده في البرلمان.

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