بلينكن يطالب حكومات الشرق الاوسط بـ"الضغط على حماس" لقبول مقترح الهدنة في غزة

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قبيل مغادرته القاهرة متجها إلى اسرائيل، الحكومات في منطقة الشرق الأوسط بـ"الضغط على حماس" لقبول مقترح هدنة في غزة.



وتوجّه بلينكن إلى "الحكومات في أنحاء المنطقة"، بالقول: "إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار، فاضغطوا على حماس لتقول نعم"، في إشارة إلى مقترح الهدنة المقدم من الرئيس الأميركي جو بايدن.



وأكد وزير الخارجية الاميركي أن "الغالبية الساحقة من الناس، سواء في إسرائيل أو الضفة الغربية أو غزة (..) ترغب في مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون في أمن وسلام".