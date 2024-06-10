مسؤول من حماس: موقف بلينكن عقبة حقيقية أمام التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

رأى رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن وقف إطلاق النار في غزة منحازة لإسرائيل، معتبرا أن موقفه يمثل عقبة حقيقية أمام التوصل إلى اتفاق.



وأكد أبو زهري، في حديث لـ"رويترز"، أن "خطاب بلينكن خلال زيارته للقاهرة هو مثال للانحياز لإسرائيل وتوفير الغطاء الأميركي للمحرقة التي يمارسها الاحتلال في غزة".



ولفت إلى أن هذه المواقف "هي المعيق الحقيقي أمام التوصل لأي اتفاق".