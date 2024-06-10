البديل من أجل ألمانيا يمنع رئيس قائمته من الجلوس مع نوابه الأوروبيين

منع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي حل ثانيا في الانتخابات الأوروبية في ألمانيا، رئيس قائمته ماكسيميليان كراه من الجلوس مع نوابه الأوروبيين بسبب سلسلة من الفضائح.



وردا على سؤال عما إذا كان سيتم استبعاد البرلماني من وفد البديل من أجل ألمانيا، قال متحدث باسم الحزب لوكالة فرانس برس: "هذا هو الحال".



وكان المحامي البالغ 47 عاما قد تم استبعاده من الحملة الانتخابية بعد تصريحه بأن عناصر قوات الأمن الخاصة (إس إس) في الحقبة النازية لم يكونوا "مجرمين بالضرورة".