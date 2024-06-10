مقتل ثلاثة أشخاص وإجلاء سياح جراء أمطار موسمية غزيرة في شمال فيتنام

أودت فيضانات وانزلاقات تربة بحياة ثلاثة أشخاص في شمال فيتنام، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، بعد هطول أمطار موسمية غزيرة على مدى أيام وغمرت آلاف المنازل ودفعت إلى إجلاء 400 سائح.



وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام الرسمية السيول تتدفق على الطرق الجبلية في مقاطعة ها جيانغ، وهي منطقة يقبل عليها سائقو الدراجات النارية، بالاضافة إلى مركبات مقلوبة ومهجورة وسكان يحتمون فوق أسطح منازلهم.



وذكرت محطة "فويس أوف فيتنام" العامة أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعدما جرفتهم المياه أو طمروا بسبب انزلاق التربة.



ويشهد شمال فيتنام هطول أمطار غزيرة متواصلة منذ السبت، ما أدى إلى غمر آلاف المنازل جزئيا وتدمير الكثير من الطرق، بحسب وسائل إعلام رسمية.