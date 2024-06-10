حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان على تمسكهما بشروطهما لوقف إطلاق النار

أعلنت حركة "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي تمسكهما بشروطهما لقبول أي مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.



وجاء في بيان على الموقع الالكتروني لحركة حماس أن الحركتين أكدتا "أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفا دائما للعدوان الإسرائيلي وانسحابا شاملا من القطاع وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وصفقة تبادل جادة".