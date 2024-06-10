قنابل موجهة روسية تسقط على خاركيف الأوكرانية وتصيب 6 على الأقل

أعلن مسؤولون محليون إن روسيا أطلقت ثلاث قنابل موجهة على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة ستة على الأقل وإلحاق أضرار بمنازل.



وذكر إيهور تيريخوف على تطبيق "تلغرام" للتراسل أن منزلين على الأقل تضررا جراء الهجوم وأن هناك أشخاصا ربما لا يزالون تحت الأنقاض.



وقال تيريخوف أن حريقا اندلع في أحد المواقع وأن عدة مرائب وسيارات تضررت أيضا.