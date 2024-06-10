الحوثيون: اعتقلنا "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية"

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية في بيان بثه التلفزيون، أنها ألقت القبض على "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية".