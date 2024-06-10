إختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي

أعلنت الرئاسة في مالاوي اليوم الاثنين أن طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما وتسعة آخرين اختفت.وقال مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء في بيان: "كل جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن".وورد في البيان أن تشيليما (51 عامًا) كان على متن طائرة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونغوي الساعة 09:17 بالتوقيت المحلي (07:17 بتوقيت غرينتش)، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.