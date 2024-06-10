البنتاغون: رصيف الجيش الأميركي في غزة لم يستخدم في عملية استعادة الرهائن الإسرائيليين بأي شكل من الأشكال

سعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى تبديد ما قالت إنها تصورات خاطئة بأن إسرائيل نظمت جزءا من عمليات إنقاذ الرهائن عبر رصيف الجيش الأميركي العائم قبالة غزة، مؤكدة عدم صحة ذلك وعدم مشاركة أي أفراد أميركيين.



وأقرّ المتحدث باسم البنتاغون الميجر الجنرال باتريك رايدر بتحليق طائرات هليكوبتر إسرائيلية في منطقة "قريبة" من الرصيف الذي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إقامته كوسيلة لجلب المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة.