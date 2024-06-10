إسرائيل توبّخ سلوفينيا

وبّخت إسرائيل سفيرة سلوفينيا بسبب اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنه خلال محادثة مع سفيرة سلوفينيا تم التأكيد على أن الاعتراف بالدولة "لا يعزز السلام وإنما يشجع منظمة حماس الإرهابية ويجعل من الصعب دفع مساعي التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن".

