الخارجية الأميركية: بلينكن شدد على أهمية وجود خطة لما بعد الحرب في غزة خلال لقاء مع نتنياهو

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية وجود خطة لما بعد الحرب في غزة في خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقالت الوزارة إن بلينكن أكد أيضا على ضرورة الحيلولة دون اتساع نطاق الصراع.



وأضافت: "بلينكن أكد مجددا أن اقتراح وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة سيتيح إمكانية استعادة الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل ومزيدا من الاندماج مع دول المنطقة".