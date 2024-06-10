تشيكيا ترجّح ضلوع روسيا في مخطّط لإحراق حافلات ركاب في براغ

أوقفت الشرطة التشيكية رجلا يشتبه بأنه حاول اشعال حريق في حافلات للركاب في براغ، وفق ما أعلن رئيس الوزراء، مشيرا إلى "أرجحية كبيرة" لضلوع روسيا في المخطط.



ولم تكشف الشرطة أي تفاصيل بشأن صلات روسية يشتبه بها، لكن جهاز الاستخبارات التشيكي أشار في منشور على إكس إلى أدلة "دامغة على نحو متزايد" تفيد بضلوع روسيا في أعمال تخريب في أوروبا.



وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا إن الجريمة وقعت الخميس وإن المشتبه به أوقف السبت.



وأشار فيالا في تصريح للصحافة إلى أن "الهجوم تم على الأرجح الإعداد له وتمويله من روسيا"، وتحدّث عن "أرجحية كبيرة" لضلوع روسيا.



وقال قائد الشرطة مارتن فوندراسيك إن المشتبه به أوقف في براغ وهو أجنبي يبلغ 26 عاما.

