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بولندا تعيد إقامة منطقة عازلة على حدودها مع بيلاروس لكبح الهجرة

أخبار دولية
2024-06-10 | 15:15
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بولندا تعيد إقامة منطقة عازلة على حدودها مع بيلاروس لكبح الهجرة
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بولندا تعيد إقامة منطقة عازلة على حدودها مع بيلاروس لكبح الهجرة

أعلنت الحكومة البولندية أنها ستعيد إقامة منطقة عازلة على جزء من حدودها مع بيلاروس اعتبارا من الخميس في ظل تنامي تهريب المهاجرين.
     
وتتهم بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي موسكو ومينسك بتدبير تدفق المهاجرين الأفارقة عبر بيلاروس.
     
وقال رئيس الوزراء دونالد توسك للصحافيين إن الهدف هو "جعل عبور المهاجرين غير الشرعيين للحدود البولندية البيلاروسية أكثر صعوبة وخلق ظروف عمل أفضل لحرس الحدود والجيش والشرطة".

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