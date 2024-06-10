الامم المتحدة تعلق عملياتها عبر الرصيف الاميركي العائم

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن برنامج الأغذية العالمي المسؤول عن نقل المساعدات إلى غزة عبر الرصيف الأميركي العائم، علق عملياته لتقييم الوضع الأمني.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "أخبرنا زملاؤنا في برنامج الأغذية العالمي أننا نعلق العمليات موقتا على الرصيف العائم حتى يتم إجراء تقييم أمني لضمان سلامة موظفينا وشركائنا".



وأضاف: "رأينا جميعنا ما حدث في غزة في نهاية الأسبوع الماضي وشاهدنا بعض التقارير الإعلامية وأخذنا علما بالتصريحات العلنية الصادرة عن القيادة المركزية الأميركية والتي أكدت أن الرصيف لم يستخدم في العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية لتحرير الرهائن".