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الرئاسة الفلسطينية: نؤيد أي قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2024-06-10 | 17:09
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الرئاسة الفلسطينية: نؤيد أي قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الرئاسة تؤيّد أي قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية".
وجاءت تصريحات أبو ردينة ردا على القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي يدعم خطة لوقف إطلاق النار في غزة.
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