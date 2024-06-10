وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في رام الله

مقتل ثلاثة أشخاص جراء أمطار موسمية غزيرة في شمال فيتنام

مقتل ثلاثة أشخاص جراء أمطار موسمية غزيرة في شمال فيتنام

نقل أكثر من 4 آلاف شخص بسبب أعمال عنف في جنوب المكسيك