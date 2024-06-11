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تقرير للأمم المتحدة: ارتفاع "صادم" في انتهاكات حقوق الأطفال خلال النزاعات في 2023
أخبار دولية
2024-06-11 | 16:46
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تقرير للأمم المتحدة: ارتفاع "صادم" في انتهاكات حقوق الأطفال خلال النزاعات في 2023
بلغ العنف الذي يطال الأطفال في النزاعات "مستويات قصوى" خلال العام 2023 مع تسجيل ارتفاع "صادم" في الانتهاكات الخطرة على ما أظهر التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وجاء في التقرير الذي ينشر رسميا الخميس: "في العام 2023 بلغ العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة مستويات قصوى مع ارتفاع صادم بنسبة 21 % في الانتهاكات الخطرة".
أخبار دولية
الأمم المتحدة
انتهاكات
حقوق
الأطفال
النزاعات
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