مسؤول إسرائيلي: حماس غيرت المعايير الرئيسية في اقتراح وقف إطلاق النار

أعلن مسؤول إسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رفضت اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد تلقي رد الحركة الفلسطينية عبر الوسطاء.



وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "تلقت إسرائيل هذا المساء رد حماس عبر الوسطاء. وفي ردها رفضت حماس اقتراح إطلاق الرهائن الذي قدمه الرئيس بايدن".



وأضاف المسؤول: "لقد غيروا (حماس) كل المعايير الرئيسية والأكثر أهمية (في الاقتراح)".