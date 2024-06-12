البيت الأبيض: خطوات تتّصل باستخدام أصول روسية مجمّدة سيتم إعلانها في قمة مجموعة السبع

أعلن البيت الأبيض أنه سيتم في خلال قمة مجموعة السبع التي ستُعقد هذا الأسبوع في إيطاليا الإعلان عن خطوات لمساعدة أوكرانيا باستخدام أصول روسية مجمّدة وعن فرض عقوبات جديدة وقيود على الصادرات لروسيا.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في تصريح لصحافيين: "سنعلن عن خطوات جديدة نحو تحرير قيمة الأصول السيادية الروسية المجمّدة لفائدة أوكرانيا".



وأضاف: "أعتقد أنكم ستشهدون إجماعاً هنا في مجموعة السبع في ما يتعلّق بالعمل على استخدام هذه الأصول المجمّدة لمساعدة أوكرانيا في إعادة الإعمار".