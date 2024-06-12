الجيش الأميركي يقول إنه دمر منصتي إطلاق صواريخ لجماعة الحوثي

أعلن الجيش الأميركي أن قواته دمّرت منصتين لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن.



وقالت القيادة المركزية في منشور على "إكس" إن منصات إطلاق الصواريخ "شكلت تهديدا وشيكا على القوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية التي تعبر المنطقة".