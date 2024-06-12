مفوضة حقوق الإنسان الروسية تدعو لسرعة الإفراج عن الرهائن الروس لدى حماس

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية انها وجهت نداء جديدا إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومسؤولين آخرين لاتخاذ إجراءات لضمان إطلاق المواطنين الروس الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.



وقالت تاتيانا موسكالكوفا في منشور على تطبيق "تلغرام" إنها أطلقت النداء بعد اجتماعها في موسكو مع أقارب الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين.



وذكرت تقارير صحفية أن ثمانية يحملون جوازات سفر روسية جرى احتجازهم رهائن في غزة وأطلق سراح ثلاثة منهم لاحقا.