فقدان الأمل بالعثور على 20 عامل منجم في نيجيريا أحياء

أعلنت السلطات النيجيرية أنّه "لم يعد هناك أيّ أمل" بالعثور على ما لا يقلّ عن 20 عامل منجم على قيد الحياة بعد مرور أكثر من أسبوع على وقوع انهيار أدّى إلى احتجازهم داخل المنجم.



ووقع الحادث في 3 حزيران وأدّى إلى احتجاز عمّال منجم حرفيين تشغّلهم شركة محليّة في قرية غالكوغو في منطقة شيرورو في ولاية النيجر بوسط البلاد.



وقال المسؤول في الوكالة الحكومية لإدارة الطوارئ ابراهيم عودة حسيني لفرانس برس، إنّه "لم يعد هناك أيّ أمل في العثور على عمّال المنجم أحياء. لقد انقضت ثمانية أيام منذ دُفنوا داخل الحفرة".



وأضاف أنّ "عملية الإنقاذ لم تتوقّف رسمياً لكنّ عائلات عمّال المنجم المحاصرين وهم مسلمون أدّوا صلاة الغائب عن أقاربهم الذين اعتبروهم ميتين".



وأوضح أنّه بسبب نقص المعدّات، تمّت الاستعانة بحرفيين لحفر الصخور التي تغطي الحفرة باستخدام الأزاميل، وهي عملية بطيئة وشاقة.