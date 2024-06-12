هونغ كونغ تلغي جوازات سفر ستة ناشطين مؤيدين للديموقراطية "يختبئون في بريطانيا"

أعلنت حكومة هونغ كونغ أنّها ألغت جوازات سفر ستّة ناشطين مؤيدين للديموقراطية "يحتبئون" في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ الإجراء اتُّخذ بموجب قانون الأمن القومي.



وقالت الحكومة في بيان إنّ "هؤلاء المجرمين الخارجين عن القانون والمطلوبين يختبئون في بريطانيا ويواصلون الانخراط بشكل صارخ في أنشطة تعرّض الأمن القومي للخطر".