أوكرانيا: إسقاط 5 صواريخ و24 مسيرة روسية الليلة الماضية

أعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط خمسة من بين ستة صواريخ و24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق ست مناطق في خلال هجوم الليلة الماضية.